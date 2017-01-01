На снос ДК «Телта» из бюджета Пермского края планируют выделить 13,5 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в Законодательное собрание проект поправок к бюджету края на 2018-2020 годы. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании уже в августе.

В частности в документе сказано, на 2019 год запланирован снос ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) «в связи с его неудовлетворительным состоянием». На работы предполагается выделить 13, 566 млн руб.

Напомним, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. Площадь земельного участка — 10,8 тыс. кв. м. В 2012 году была идея организовать там Дворец бракосочетаний. В 2013 году краевые власти передали ДК «Телта» Пермскому институту искусства и культуры. Там планировалось организовать учебные помещения. Но так как здание дворца было признано неприемлемым для организации учебного процесса, его было решено вернуть в краевую собственность. Позднее площадка ДК рассматривалась как новое здание для Пермской художественной галереи, либо предлагалось здание ДК снести и построить на его месте новое, подходящее под требования культурного учреждения.