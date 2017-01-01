В Перми приставы второй раз за год опечатали мебельный магазин Владельцы открыли его, не устранив нарушения пожарной безопасности

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В Перми судебные приставы второй раз за 2018 год опечатали мебельный центр, расположенный на ул. Соликамская, 313 а.

Первый раз центр был опечатан 28 мая по решению суда. Как уточнили «Новому компаньону» в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, причиной временного закрытия стали нарушения пожарной безопасности.

Второй раз здание опечатали после того, как владельцы нарушили предписание и возобновили торговую деятельность. В отношении собственников составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в этом году в Перми из-за нарушений пожарной безопасности приставы также опечатывали ТЦ «Лайнер», БЦ «Белчер», ДБ «Изумруд», ТЦ «Кит», «Бирюса», ТОЦ «Строитель» и развлекательный центр «Октябрь».