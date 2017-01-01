В Перми начались гидравлические испытания теплосетей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к летней диагностике тепловых сетей. Пока профилактические мероприятия идут в микрорайонах Крохалева и Гайва на улицах Солдатова, Лодыгина, Яблочкова, Серебрянский проезд и Мелитопольская — более 280 домов.

Всего энергетикам предстоит проверить 2,1 тыс. км теплопроводов. Часть гидравлических испытаний в Краснокамске уже проведена, сообщает пресс-служба «Т Плюс».

В ходе гидравлических испытаний на определенном участке трубопровода создается повышенное давление с целью проверки на механическую плотность и прочность. Это позволяет протестировать состояние трубопроводов, задвижек, арматуры после зимних нагрузок, своевременно выявить дефекты и провести ремонты с минимальным дискомфортом для жителей. Сроки планируемых отключений горячей воды можно посмотреть на официальной странице Пермского филиала «Т Плюс» в разделе «Клиентам»-«Гидравлические испытания».