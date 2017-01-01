На реконструкцию эспланады в этом году власти Перми планируют выделить 50 млн рублей Профильный комитет Городской думы рассмотрел поступившие поправки в бюджет на 2018-2020 годы

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В частности, администрацией Перми было предложено выделить из городской казны на реконструкцию сквера в квартале №68 в 2018 году 50,1 млн руб., и 84,8 млн руб. в 2019-ом. Общая сумма составит 135 млн руб. — столько же, сколько на край выделит на эти цели в следующем году.

Члены комитета городского парламента по бюджету единогласно проголосовали за рассмотрение этих поправок на пленарном заседании Гордумы.

Напомним, в Перми началась реализация проекта реконструкции городской эспланады. Строительство фонтана на деньги Сбербанка уже идёт. После того, как край и город присоединятся к реализации проекта со своим финансированием, начнётся благоустройство остальной территории квартала.