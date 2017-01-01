Михаил Борисов рассказал о пермском опыте реализации проекта «Городская среда» на форуме в Махачкале

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В столице Дагестана 16 и 17 мая проходит форум на тему «Общественный контроль и жилищное просвещение — пути повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли». В качестве эксперта к работе привлечён региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», председатель комиссии по общественному (гражданскому) контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов

В среду, 16 мая, в конференц-зале «Дома дружбы» Махачкалы для обсуждения отраслевых проблем собрались специалисты и руководители структур ЖКХ республики Дагестан, национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ России, представительная делегация экспертов отрасли городского хозяйства из Государственной Думы и регионов страны.

Заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Павел Качкаев рассказал в своем выступлении о задачах, которые нужно решить в ближайшие пять лет. «Нужно создать современную среду для жизни и преобразовать города и поселки. При этом важно учитывать мнение людей. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях. Также необходимо кардинально повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить в два раза количество городов с неблагоприятной средой», — сообщил парламентарий.

Далее он подробно доложил об актуальных изменениях законодательной базы жилищно-коммунального хозяйства и реализации проекта «Городская среда». По его словам, общий бюджет проекта за прошлый год составил 57,7 млрд рублей. Объемные показатели выполнены на 103%, благоустроено 20 тыс. 231 двор по всей стране. Проект поистине стал общенародным. Трудовое участие в нем приняли свыше 210 тысяч человек, а финансовое участие — около 708 тыс. человек, собравших 255 млн рублей. Проект был реализован под руководством и координацией партии «Единая Россия», который организовал общественный и партийный контроль за ходом его реализации.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комиссии по общественному (гражданскому) контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов выступил с докладом на тему «Практики реализации приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае».

Г-н Борисов рассказал о структуре Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пермского края под руководством губернатора региона Максима Решетникова. Привёл примеры взаимодействия краевых и городских властей, депутатского корпуса, общественников, актива проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» и жителей.

Так, у проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Прикамье накоплен большой опыт взаимодействия с жителями по вопросам благоустройства дворовых и общественных территорий: выездные встречи, создание партийного колл-центра, консультирование через Интернет, еженедельное консультирование на площадке колл-центра города Пермь, ежемесячное консультирование на площадке Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», взаимодействие по замечаниям реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на портале «Управляем вместе», проведение экологических акций, субботников, конкурсов, городских праздников и др.

Помимо этого, Михаил Борисов рассказал, что в Пермском крае заканчивает работу контрольная комиссия проекта, которая проверяет состояние дворов — участников федеральной программы благоустройства 2017 года. По словам г-на Борисова, большинство дворов находятся в нормативном состоянии, самая распространенная проблема — повреждение бордюрного камня вследствие механической чистки территории дворов от снега.

Наработки Пермского края заинтересовали представителей других регионов.

Второй день форума посвящен опыту и перспективам подготовки кадров для сферы ЖКХ.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае