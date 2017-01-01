Пермяки смогут определить внешний вид эспланады через портал «Управляем вместе»

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Жители Перми могут принять участие в процессе реновации пермской эспланады. Для этого по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова на интерактивном портале «Управляем вместе» открыто голосование за варианты оформления общественного пространства.

Пермяки могут выбрать элементы благоустройства, в частности, внешний вид уличной мебели, осветительных приборов, скамеек, качелей, варианты озеленения. Также жители краевой столицы сами решат, нужна ли на эспланаде детская площадка. Проголосовать можно по ссылке до середины июня.

Напомним, на заседании Правительства Пермского края глава региона заявил, что процесс реновации пермской эспланады будет максимально прозрачен для пермяков: график работ будет открыт для жителей на информационных ресурсах администрации города и края. Кроме того, жители города смогут сами поучаствовать в выборе элементов благоустройства. Для организации работы были даны соответствующие поручения профильным ведомствам.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края