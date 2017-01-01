В Перми на линию вышли «фронтовые» трамваи

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Фото: Анна Орлова

Накануне проведения ежегодной акции «Бессмертный полк» в Перми на линию вышли два тематически оформленных трамвая. Вагоны №520 и №506 будут следовать по маршрутам №5 и №11.

Специальный историко-просветительский проект запускается сегодня, 7 мая, и будет посвящён 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

«Мы запускаем на улицы города два особенных трамвая. Их можно будет легко узнать по логотипу «Бессмертного полка» и по надписи «75-лет Уральскому добровольческому танковому корпусу». Но самый главный сюрприз ждёт всех пассажиров внутри. В салоне размещена выставка по истории создания и боевому пути корпуса. На откосах — редкие военные фотографии и исторические факты. Впервые были задействованы потолки салонов, где расположены исторические карты», — рассказывает организатор акции «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова.

Оформление вагона, следующего по трамвайному маршруту №5, посвящено боевому пути Уральского добровольческого танкового корпуса. Пассажиры смогут узнать о составе, вооружении и боевых операциях. Маршрут №5 был выбран в связи с тем, что его конечные остановочные пункты — это большие железнодорожные станции, с которых во время войны уходили уральские добровольцы, через них шла техника на фронт.

Оформление салона трамвая, следующего по маршруту №11, посвящено тылу. Пассажиры смогут узнать о том, как корпус обеспечили всем необходимым уральские заводы, города и сёла. В салоне также можно увидеть множество фотографий военного времени и узнать о том, каким было производство в Молотовской области. Маршрут проходит через Мотовилихинские заводы, без чьих пушек не было бы танков, а значит и самого корпуса.

Историко-просветительский проект осуществляют «Бессмертный полк» совместно с Пермским архивом социально-политической истории и МУП «Пермгорэлектротранс».

Источник — пресс-служба администрации города Перми