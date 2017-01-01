Квартиры от ПЗСП становятся ещё качественней В доме на ул. Судозаводской, 17 установлены первые межкомнатные двери собственного производства ПЗСП

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Компания ПЗСП верна своему принципу — строить каждый новый дом в чём-то лучше предыдущего. Поэтому мы открываем новое производство, чтобы сделать наши квартиры ещё комфортнее для покупателей», — отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

В настоящее время компания ведёт строительство нескольких жилых комплексов, один из них — в Закамске, на ул. Судозаводской, 17. Новостройка стала первой, в которой устанавливаются межкомнатные двери собственного производства ПЗСП. Квартиры первого подъезда уже оборудованы новыми дверями.

Новая линия по производству межкомнатных дверей была запущена на базе существующего столярного цеха предприятия. В нём изготавливаются погонажные изделия, поддоны, защитные экраны для радиаторов, по индивидуальным заказам — деревянные окна.

А теперь для цеха построено новое помещение, установлено современное оборудование и набраны кадры. С апреля начат выпуск межкомнатных дверей. Они состоят частично из массива, частично из листовых материалов. Ежемесячно на линии может выпускаться до 500 единиц изделий.

В будущем на ПЗСП планируется выпускать межкомнатные двери не только для своих строящихся домов, но и для сторонних покупателей.

Реклама