Теннисистка Марина Мельникова проведёт мастер-классы в Перми

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В начале следующей недели, 7 и 8 мая, в рамках акции «ЛУКОЙЛ за здоровье нации» мастер-классы для пермских любителей большого тенниса проведет известная теннисистка Марина Мельникова.

В понедельник занятия пройдут в спорткомплексе «Спортхолл»: в 13.00 Мельникова даст мастер-класс для детей, уже занимающихся теннисом, а в 15.00 — для детей без игровой подготовки. Во вторник — мастер-классы состоятся в теннисном клубе «Гамильтон»: в 12.00 для детей, и в 14.00 — для взрослых.

Участие в мастер-классах бесплатное, спортивный инвентарь предоставляется. Желающих получить урок от профессиональной спортсменки просят пройти предварительную регистрацию по телефону +7 964 192 64 23.

Напомним, известная российская теннисистка Марина Мельникова родилась в Перми в 1989 году. Занимается большим теннисом с семи лет. Любимые покрытия — хард и грунт, лучший элемент игры — укороченный удар. На турнирах Большого шлема дебютировала в 2016 году на Уимблдоне.