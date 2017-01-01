Легковые автомобили в Прикамье за год подорожали почти на треть

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Фото: Константин Долгановский

По итогам первого квартала этого года оборот розничной торговли в Пермском крае составил 125,7 млн руб., увеличившись по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 4,5%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,3%, непродовольственных товаров – 52,7%.

Из пищевых продуктов возросли цены на сахар (20,5%), крупа (18,5%) и свежий картофель (15,4%). По сравнению с прошлым годом за первый квартал произошло снижение стоимости свежих фруктов на 4,2%.

Стоимость компьютеров увеличилась на 26,5%, мобильных телефонов — на 21,3%, лекарственных средств — на 18,4%. Более всего (на 31,4%) подорожали легковые автомобили, повышение цены сказалось на спросе: если в первом квартале прошлого года в Прикамье их продали на 8,44 млрд рублей, то в аналогичный период этого года — лишь на 6,23 млрд рублей