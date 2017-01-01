«Амкар» уступил «Спартаку» в Перми «Красно-чёрные» провели зрелищный матч, но не сумели реализовать свои моменты

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Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Сегодня, 29 апреля, на пермском стадионе «Звезда» прошёл матч 28-го тура Чемпионата РФПЛ, в нём пермский «Амкар» уступил столичному «Спартаку» со счётом 0:2.

Первый гол в ворота Артура Нигматуллина пришёл уже на 8-й минуте. После розыгрыша штрафного мяч ушёл на угловой. Фернандо с угла навесил на дальнюю штангу, Боккетти выпрыгнул выше всех и головой забил мяч в ближний угол.

«Амкар» нельзя было обвинить в робости перед более именитым соперником, пермяки настырно шли вперёд, создали целый ряд опасных ситуаций у ворот соперника, но всякий раз «красно-чёрных» подводила реализация. Все три замены Вадим Евсеев сделал «в атаку», во втором тайме на поле вышли: Оланаре, Костюков и Форбс.

Но игра ва-банк себя не оправдала, и на 81-й минуте москвичи увеличили преимущество: в быстрой контратаке Пашалич сделал заброс во вратарскую, Нигматуллин неудачно скинул мяч на набежавшего Ханни, который пробил точно в нижний угол.

После сегодняшнего поражения «Амкар» с 31-м очком в активе остаётся на 13-й строчке таблицы Чемпионата РФПЛ — в зоне стыковых матчей. Столько же очков у «Ростова», который находится на 12-й позиции. Свой матч 28-го тура против «Тосно» ростовчане сыграют сегодня в 21.00.

Победив в Перми, «Спартак» сохраняет теоритические шансы на чемпионство. У «красно-белых» 53 очка, у «Локомотива» — 57 и завтрашняя игра против «Краснодара» в запасе.