Организацию фестиваля «Выходные на Набережной» оценили в 3,3 млн рублей

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Муниципальное автономное учреждение культуры «ПермьПарк» объявило запрос котировок на организацию и проведение мероприятий фестиваля «Выходные на Набережной».

В этом году фестиваль «Суббота на Набережной» пройдёт в расширенном формате. Мероприятия будут идти три дня в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям — с 25 мая по 1 сентября.

Максимальная цена контракта составляет 3,352 млн руб. В техническом задании говорится, что подрядчик должен разработать план мероприятий, установить сцену со светодиодным экраном, нанять персонал и обеспечить информационное сопровождение фестиваля.

В этом году для гостей фестиваля будут работать интерактивные площадки по обучению различным танцевальным направлениям, кинозал с современными и советскими фильмами, фотозона, интерактивные площадки для детей и площадка для игры в петанк. Организатор фестиваля также должен регулярно проводить «Субботние забеги», занятия по йоге, фитнесу и единоборствам, фотовыставки, тематические ярмарки, лекции, творческие и обучающие мастер-классы, предлагать пермякам сыграть в настольные игры (шашки, шахматы, нарды и другие) и организовывать выступления различных музыкальных коллективов и уличных театров.

Также подрядчику нужно установить на набережной парусную лодку Ял-6 с логотипом фестиваля. В документации говорится, что она будет символизировать освоение пермских земель и движение к новому и неизведанному. Рядом с ней за время работы фестиваля требуется провести не менее 16 мастер-классов по парусному спорту (вязание узлов, поднятие паруса, основы яхтенного дела).

В качестве доказательств проделанной работы исполнитель должен представлять заказчику фотоотчеты с мероприятий.

Заявки принимаются до 27 апреля. Их собираются рассмотреть на следующий день.