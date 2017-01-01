В Перми на 20% выросли цены на пустующую землю

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Земля
Фото: Константин Долгановский

Стоимость земли на территории Перми выросла за год на 20% — с 1,13 млн руб. до 1,36 млн руб. за средний участок, а в крае средние цены, наоборот, снизились на 8% — до 470 тыс. руб. за объект, подсчитали специалисты сайта по поиску недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, одна сотка земли в Перми в среднем сейчас стоит — 94,1 тыс. руб., а за её пределами — 23,8 тыс. руб. Средний размер участка в городе — 15 соток, а на остальной части региона — 22 сотки.

«Число привлекательных земельных участков в черте города ежегодно снижается, поэтому за самые интересные предложения продавцы стараются получить хорошую цену», — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Кроме того, сейчас для купли-продажи земли как раз начинается активный сезон».

Согласно сайту, самый дорогой участок в Пермском крае продаётся на берегу реки Чусовая за 81 млн руб., который подходит для строительства коттеджного посёлка. Самый дешёвый земельный участок можно купить за 10 тыс. руб.

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