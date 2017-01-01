Определены победители конкурса по разработке единого вида киосков и павильонов

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На прошлой неделе состоялось заседание комиссии для подведения итогов конкурса по разработке единого внешнего вида нестационарных торговых объектов: киосков и павильонов.

Победителем конкурса стал Ринат Муртазин, сообщают в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края. Второе место досталось ООО Торговый дом «ВДС», третье место заняли сразу четыре участника: ООО «Старлекс», ООО «Простодом», ООО «Пресса» и ООО «КОНЦЕПТ».

Напомним, ранее региональный минстрой объявил конкурс на разработку типового архитектурного решения внешнего вида нестационарных торговых объектов. Победить конкурса получит премию в размере 100 тыс. руб. Участник, занявший второе место, — гонорар в размере 65 тыс. руб. Конкурсанты, оказавшиеся на третьем месте, — 35 тыс. руб.

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