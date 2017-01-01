Сцену Театра-Театра реконструируют за 160 млн рублей

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Фото: Сергей Копышко

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» объявило аукцион на разработку рабочей документации и выполнение строительных работ по перевооружению нижней механики сцены Пермского академического Театра-Театра.

Подрядчику нужно будет демонтировать конструкции трюма и сцены, установить внутри две стационарные площадки, новое оборудование и сети управления, смонтировать готовые площадки и планшет сцены, а также провести электромонтажные и отделочные работы. Задание усложняется тем, что здание театра является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

На эти цели из бюджета Прикамья планируется выделить 160 млн руб. Согласно конкурсной документации, срок подачи заявок продлится до 14 мая. Победитель конкурса будет определён 18 мая. Подрядчик будет обязан выполнить работы по модернизации сцены за 182 дня.