Губернатор предложил проводить выставки достижений пермской науки Разработки пермских учёных могут быть более востребованы бизнесом, считает глава региона

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Накануне, 19 апреля, глава региона принял участие в заседании попечительского совета Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, которое прошло в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума.

Говоря об интеграции науки в процессы производства, Максим Решетников отметил: «У вашего центра есть уникальный опыт в этом направлении. Это разработки горного института и интеграции высокотехнологичных решений в деятельность крупных промышленных предприятий. Те наработки и компетенции, которые есть сегодня у ПФИЦ, необходимо активнее интегрировать в наше производство, в работу компаний». Для более тесного взаимодействия науки и промышленности в крае губернатор предложил проводить мероприятия, аналогичные выставкам продукции пермских предприятий для кооперации с крупнейшими промышленниками.

«По взаимодействию с потенциальными заказчиками высокую эффективность показали выставки продукции, которые мы провели, например, для ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл». Они давно знают наши предприятия, но находят новые решения для своих потребностей. Такую же серию мероприятий нужно провести для презентации возможностей научного сообщества, собирать весь бизнес и проводить отраслевую конференцию», — предложил господин Решетников.

Напомним, 11 апреля губернатор Пермского края Максим Решетников подписал новое 5-летнее соглашение о проведении совместных региональных конкурсов по проектам фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных мероприятий с Российском фондом фундаментальных исследований.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края