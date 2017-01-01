Успевайте купить квартиру в ЖК «Салют» до повышения цен!

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Уважаемые клиенты! С 1 мая 2018 года планируется повышение цен на ряд квартир в ЖК «Салют». Успевайте забронировать и купить квартиру с максимальной выгодой!

В жилом комплексе «Салют» для любой семьи найдется подходящая планировка. Мы готовы предложить вам как практичные студии и однокомнатные квартиры, так и классические двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры.

Квартира в ЖК «Салют» — это функциональные планировки, расширенные лоджии (которые могут быть использованы как зона отдыха или кабинет) и современная отделка квартир с применением качественных материалов. В каждой квартире устанавливаются прочные входные металлические двери с дополнительной звукоизоляцией и современные межкомнатные двери со стильной фурнитурой.

Авторские фасады, разработанные при участии итальянского архитектора Emiliano Sciacca, уютное дизайнерское оформление холла и мест общего пользования, безопасный двор с детским игровым комплексом из натуральных материалов, охраняемая территория с консьерж-службой — всё это делает проживание в ЖК «Салют» по-настоящему комфортным.

Новый жилой комплекс «Салют» компания PAN City Group* презентовала в середине 2017 года. «Салют» — это новый 16-этажный жилой дом в Кондратово на ул. Камская, 2/2, в котором сочетается функциональность современного жилья с развитой инфраструктурой района. На текущий момент каркас ЖК «Салют» полностью возведён, завершается заполнение оконных проёмов, начат монтаж инженерных сетей. Общая готовность дома — 45%.

Ряд планировок уже практически распродан, поэтому спешите выбрать и забронировать интересующую вас квартиру, пока она есть в наличии!

Выберите комфортный вариант покупки своей будущей квартиры: Вы можете получить максимальную скидку при полной оплате**, либо выбрать для себя вариант рассрочки***. Специалисты компании PAN City Group бесплатно помогут вам подобрать ипотечный кредит, подходящий под ваши условия и оформить заявку в банке. Кроме того, для покупателей квартиры в ЖК «Салют» у PAN City Group есть дополнительная услуга по реализации имеющегося на вторичном рынке жилья на льготных условиях с обеспечением полной юридической чистоты сделки.

Узнайте цены и выгодные условия приобретения квартиры в новом ЖК «Салют» в офисах продаж PAN City Group по адресам: ул. Ленина, 72а или в отделе продаж в Кондратово — ул. Камская, 2/2. По тел.: (342) 257-17-17.

*ООО «ПАН Сити Групп»

**Скидка 3% действует при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий. Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004. Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru.

***Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект»

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