Бывший владелец ТЦ «Столица» объявлен в международный розыск

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Бывший владелец пермского ТЦ «Столица» и офисного центра «Эко», основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Главное следственное управление ГУ МВД по Москве вменяет господину Каминскому преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест», достраивавшего ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Красноярске.

По данным издания, ущерб, нанесенный Альфа-банку, оценивается в 2,6 млрд руб. Следователи считают, что обвиняемый находится в одной из стран Евросоюза.