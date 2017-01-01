Власти Прикамья вновь объявили аукцион на строительство вольера для северных оленей

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Вчера, 19 апреля, на сайте госзакупок появилась документация к аукциону на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству второго этапа первой очереди зоопарка.

Заказчиком работ является ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края». Максимальная цена контракта по аукциону составляет 190 млн руб. В частности, подрядчик должен возвести здание и сооружения контактного зоопарка, сцену, трибуны, вольер с павильоном для северных оленей и овцебыков, а также установить автомобильные весы. Работы должны быть выполнены за 365 дней.

Заявки принимаются до 7 мая. Аукцион состоится 17 мая.

Напомним, предыдущий аукцион касался лишь строительства. Тогда максимальная цена контракта составляла 181,2 млн руб., а срок проведения работ - всего 244 дня с даты заключения контракта. Но аукцион не состоялся, так как так как заявку единственного участника торгов - «РЖДстрой», которое сейчас возводит для зоопарка другие объекты - признали несоответствующей из-за непредоставления комиссии копий некоторых документов.

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