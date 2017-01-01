Краевые депутаты поддержали реконструкцию эспланады Для реализации этого проекта в следующем году регион выделит 135 млн рублей

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Сегодня, 19 апреля, депутаты приняли в первом чтении поправки в бюджет Пермского края на 2018-2020 годы. В соответствии с законопроектом, доходы краевого бюджета на 2018 год должны увеличиться на 138 млн руб., а на 2019 и 2020 годы – на 192 млн руб. Расходы при этом в 2018 году могут вырасти на 135 млн руб., а в 2019-2020 – на 251 млн.

Предстоящее в следующем году увеличение расходов объясняется выделением денег на крупные проекты. В частности, в краевом бюджете на 2019 год планируется заложить 135 млн руб. на благоустройство эспланады. Строительство фонтана в квартале рядом со зданием краевого парламента на деньги Сбербанка уже началось. Второй этап реализации проекта планируется профинансировать из краевых и городских средств.

На втором этапе планируется провести благоустройство прилегающей к фонтану территории. Например, там собираются сделать искусственные холмы, на уступах которых будут расположены сидения для зрителей, а в откосах – сервисные помещения. Кроме того, проект подразумевает систему озеленения и сеть аллей, «пиксельные» газоны, разнообразную уличную мебель – скамейки, качели, а в верхней части эспланады, примыкающей к Дому Советов, смотровую площадку.