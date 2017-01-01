В Перми на улице Уральской заменят трамвайные пути

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Фото: Константин Долгановский

В 2018 году продолжится реконструкция трамвайных путей на улице Уральской до улицы Розалии Землячки.

Там запланировано переустройство подземных коммуникаций, укладка новой рельсошпальной решётки, замена контактной сети для электротранспорта. При прокладке трамвайных путей будет использоваться новая технология — установка дренажа с выводами в канализационные стоки. Это позволяет обеспечить качество путей и их сохранность при любых погодных условиях. Также производится спрямление путей, чтобы увеличить скорость движения трамваев. Новые рельсы при этом соединяются с помощью алюминотермитной сварки, которая позволяет сделать рельсы бесшовными. Движение трамваев станет более плавным и бесшумным.

Общая площадь ремонта на этом объекте с учётом отремонтированных трамвайных путей на Северной дамбе составит порядка 15 тыс. кв. м. Работы планируется завершить в сентябре 2018 года.

Источник — пресс-служба администрации Перми

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