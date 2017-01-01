Андрея Юмшанова утвердят новым прокурором Прикамья 19 апреля

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Вчера, 16 апреля, председатель ЗС Валерий Сухих внёс соответствующий законопроект в краевой парламент. Вопрос о согласовании Андрея Юмшанова депутаты Заксобрания рассмотрят 19 апреля.

Вадима Антипова, который возглавлял прокуратуру Прикамья с 2015 года, должны утвердить прокурором Нижегородской области 24 апреля.

Андрей Юмшанов работает в органах прокуратуры с 2000 года. С 2009 года занимал должность помощника заместителя Генерального прокурора по особым поручениям. С 2012 года был заместителем прокурора Кировской области. С сентября 2016 года Андрей Юмшанов руководил управлением Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе. С 22 февраля 2018 года исполнял обязанности прокурора Нижегородской области.