В Прикамье проверят отремонтированные в 2017 году дороги

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Фото: Константин Долгановский

На рабочей группе при Министерстве транспорта Пермского края утверждён график объезда объектов ремонта, работы по которым завершились в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Так, с 18 апреля поочерёдно будет обследован каждый объект. В объездах примут участие представители регионального минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», районных администраций, мэрии Перми и общественности. В случае выявления недостатков подрядные организации будут устранять их за свой счёт.

Кроме того, на заседании рабочей группы был поднят вопрос рационального расходования средств бюджета, сэкономленных за счёт проведения аукционов по выбору подрядчиков. Большинство аукционов уже состоялось, во всех случаях образовалась экономия средств. Участникам поставлена задача в ближайшее время сформировать предложения по перечню объектов, которые можно будет дополнительно включить в проект «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, ранее городская администрация уже внесла свои предложения дополнительно отремонтировать четыре участка дорог: ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской ;до ул. Чернышевского, ул. 25-го Октября от ул. Революции до ул. Пушкина, ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького и транспортную развязку на ул. Набережной в Орджоникидзевском районе Перми.

Всего на реализацию проекта в регионе в 2018 году предполагается направить 2 млрд руб. Это позволит привести в порядок 111 км дорог (это 48 объектов) и ликвидировать 26 аварийных участков.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края