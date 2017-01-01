Никита Михалков посетит Пермь в начале лета В столице Прикамья он проведёт выездное заседание Союза кинематографистов России

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Никита Михалков. Скриншот БесогонTV

О предстоящем визите Никиты Михалкова в Пермь «Новому компаньону» сообщил член правления Союза кинематографистов, гендиректор Пермской синематеки Павел Печёнкин. По его словам, решение о проведении выездного заседания Союза кинематографистов в Перми было подтверждено на последнем заседании правления организации. «Когда пройдёт заседание – пока самый главный вопрос. Сроки согласуются, поскольку все люди занятые», - сказал господин Печёнкин, добавив, что ориентировочно визит представительной делегации в Пермь может состояться в июне этого года.

По словам Павла Печёнкина, основным вопросом повестки дня выездного заседания Союза кинематографистов станет изучение опыта Пермской синематеки как модели для поддержки и развития кино в регионах. «Никита Михалков должен приехать обязательно, без него это мероприятие не состоятся», - сказал пермский режиссёр.

По словам Павла Печёнкина в программе визита Никиты Михалкова будет встреча с краевыми властями. «Я думаю, это будет разумно, если губернатор примет Никиту Сергеевича», - сказал Печёнкин. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевой администрации, запросов на встречу c губернатором от Никиты Михалкова пока не поступало.