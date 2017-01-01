Штрафы за незаконную уличную торговлю в Прикамье могут увеличить в десятки раз Бизнесмены считают такие меры избыточными и просят ужесточить наказание лишь для простых граждан

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Фото: Константин Долгановский

В пятницу, 13 апреля, группа депутатов Заксобрания, в которую вошли Александр Бойченко, Татьяна Миролюбова, Сергей Яшкин, Аркадий Непряхин и Сергей Ветошкин, внесли в краевой парламент проект поправок к закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Законопроектом предлагается увеличить размеры штрафов за торговлю в неустановленных местах, а также начать штрафовать за нарушение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов.

Так, за нарушение правил благоустройства предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., а для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При этом за повторное нарушение или бездействие в устранении нарушений граждан предлагается штрафовать на 4-5 тыс. руб., а должностных лиц — на 20-50 тыс. руб. Штрафы для юридических лиц собираются установить в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.

Точно такие же размеры штрафов предусмотрены за торговлю в неустановленных местах. Таким образом, с принятием поправок штрафы для юридических лиц могут вырасти в десятки раз — с 5-10 тыс. руб. до 100-500 тыс. руб. и с 6-12 тыс. руб. до 500-1000 тыс. руб. за повторное нарушение. Для граждан размер штрафа увеличится лишь на пару тысяч: сейчас он составляет 1-2 тыс. и 2-4 тыс. руб. за повторное нарушение. Для должностных лиц рост также будет существенным, но не настолько, как для юридических — с 2-4 тыс. до 10-20 тыс. руб. и с 4-6 тыс. до 20-50 тыс. за повторное нарушение.

В пояснительной записке сказано, что существующие сейчас размеры административных штрафов не позволяют эффективно бороться с нелегальной уличной торговлей. При этом инициаторы законопроекта указывают, что предложенные ими размеры штрафов определены в пределах, установленных в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Кроме того, в сводном отчёте о результатах оценки регулирующего воздействия законопроекта сказано, что аналогичные меры установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Пензенской области, Республике Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областях.

Минэкономразвития в своём заключении на законопроект указало, что в ходе публичных консультаций с экспертным сообществом разработчикам поступило восемь замечаний и предложений. При этом учтено было только одно, и то лишь частично. Так как представители бизнес-сообщества считают предлагаемые размеры штрафов слишком высокими, а уполномоченному органу не хватает информации, чтобы определить, есть ли в законопроекте избыточность требований или запретов для предпринимателей, Минэкономразвития рекомендовало группе депутатов обосновать размеры штрафов. Экспертный совет во главе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеславом Беловым поддержал заключение Минэкономразвития и рекомендовал разработчику проекта рассмотреть увеличение административных штрафов только в отношении граждан и должностных лиц, а штрафы для юридических лиц оставить в прежнем размере.

Проект поправок планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Заксобрания 19 апреля.