В пермском аэропорту откроют дополнительный шлагбаум для автомобилистов

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Руководство пермского аэропорта приняло решение открыть четвёртый шлагбаум для увеличения пропускной способности парковочного комплекса.

Ранее шлагбаум был предназначен только для въезда на привокзальную площадь общественного транспорта. Теперь автобусы будут заезжать через пятый шлагбаум, а выезжать вместе с автомобилями.

«В ближайшее время будет ужесточен контроль за соблюдением правил дорожного движения и упорядочена работа таксомоторных компаний на привокзальной площади», — сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Напомним, что на привокзальной площади нового терминала организованы парковки двух типов: долгосрочная и краткосрочная. Продолжительность бесплатного периода для подъезда непосредственно ко входу нового терминала для высадки и посадки пассажиров составляет 15 минут. Кроме того, у старого аэровокзала организована бесплатная парковка.