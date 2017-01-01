Из-за скачка напряжения в Березниках сгорело медоборудование на 5 млн рублей В местном подразделении краевой больницы им. Вагнера вышло из строя более 60 единиц техники

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

От аварии пострадало оборудование в больничном городке по адресу Ломоносова 102. «Это радиотелефоны, компьютеры, бытовые приборы. Серьезно пострадало и дорогостоящее медицинское оборудование. В поликлинике из строя вышел аппарат УЗИ, в операционном блоке больницы — стерилизатор для инструментов, сгорели и часть рециркуляторов, которые обеззараживали воздух в палатах и коридорах больницы. Установленный пару недель назад лифт в поликлинике — сегодня также не работает, сгорела плата. Общее число пострадавшей техники ещё подсчитывают», — сообщают в медучреждении, добавляя, что ущерб, причинённый аварией, превысит 5 млн рублей.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля в Березниках на электроподстанции произошла серьезная авария. Отключение электроэнергии в городе произошло в 02:14, сообщает в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться