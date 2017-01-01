Инвестпортал Пермского края создадут к лету
Краевые власти объявили конкурс на создание информационной системы «Инвестиционный портал Пермского края»
Начальная цена контракта составляет 3,01 млн руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Вчера, 10 апреля, закончится срок приёма заявок. Всего поступило две заявки: от ООО «Мирит» с ценовым предложением в 2,96 млн рублей и ООО «Пармалогика», выступившая без понижения начальной цены контракта. Заявки планируют рассмотреть 13 апреля.
Подрядчик должен начать проектирование инвестпортала со дня заключения госконтракта и закончить к 14 мая 2018 года. Затем начнутся испытания системы. Портал должен быть полностью готов к вводу в эксплуатацию к 27 мая.
В техническом задании сообщается, что создание инвестпортала позволит организовать единое пространство для взаимодействия органов власти Пермского края с представителями бизнеса. В частности, целью создания информационного ресурса называют перевод бизнес-процессов оказания услуг в электронный вид, повышение качества информирования предпринимателей и рост инвестиционной привлекательности региона через снижение административной нагрузки и оптимизацию сроков оказания услуг.
Сейчас в Пермском крае существует более десяти ресурсов, содержащих информацию для предпринимателей и инвесторов. Но из-за отсутствия единой системы для сбора и обработки такой информации сложно найти сведения, ориентированные на бизнес. Кроме того, информация представлена в основном в виде ссылок на нормативно-правовые акты и не сгруппирована по сферам экономической деятельности и отраслям, а информационные разделы ресурсов частично не заполнены.
Новая система должна строиться по модульному принципу, допускающему раздельную разработку, установку, обновление и техническое обслуживание отдельных модулей. При этом, подрядчик должен учитывать при её разработке принципы построения современных адаптивных пользовательских интерфейсов, а также опыт создания системы Открытого правительства.
Напомним, на январском пленарном заседании Заксобрания министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников сообщил, что на портале разместят фотографии и описание инвестиционных площадок, отраслевые предложения, наглядные алгоритмы действий инвестора, актуальные документы для изучения и прямые телефоны ответственных лиц. Кроме этого, там можно будет найти информацию о регионе, его географическом положении, основных показателях и кадровом потенциале. Также на портале планируют сделать специальный фильтр, который путём применения дополнительных параметров того или иного инвестпроекта станет автоматически подбирать участки на территории Пермского края.
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