В Прикамье разработали новый закон о культуре Документ призван зафиксировать роль культуры в развитии и продвижении региона, а также уравнять в правах классическое и авангардное искусство

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Пермские ворота» Николая Полисского

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание проект закона «О государственной политике в сфере культуры Пермского края». Документ зарегистрирован 5 апреля.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в настоящее время основополагающим актом законодательства в сфере культуры в Пермском крае является Закон Пермской области от 7 апреля 1999 года «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии». С момента принятия Закона изменения в него вносились пять раз. При этом изменения носили точечный характер и касались, как правило, приведения его в соответствие с законодательством, напрямую не регулирующим сферу культуры, например с ФЗ, связанным с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, бюджетным кодексом РФ, законом «о стратегическом планировании в РФ» и т.д.

Проект закона «О государственной политике в сфере культуры Пермского края» разработан для приведения регионального законодательства в сфере культуры в соответствие с действующим законодательством России и края. В проекте закона определяются основные принципы, цели и задачи госполитики в сфере культуры, а также механизмы её реализации, сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, в проекте закона прописаны такие принципы госполитики в сфере культуры, как «опора на человеческий творческий потенциал как ключевое конкурентное преимущество, способное обеспечить устойчивый позиции края как региона-лидера» и «обеспечение приоритета культуры, деятельности в сфере культуры и культурно-исторического наследия края при принятии органами государственной власти края решений по вопросам социально-экономического развития края». Кроме этого в качестве принципа значится «создание условий для развития в Пермском крае жанрового разнообразия во всех направлениях классического, народного, современного и авангардного видов искусств». Кроме того, проект закона должен обеспечить права работников культуры.