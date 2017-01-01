Проект второй очереди пермского зоопарка подготовит компания из Москвы Цена контракта на выполнение проектно-изыскательских работ составит 66,8 млн рублей

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Строительство пермского зоопарка

В Прикамье подвели итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации, требуемой для строительства второй очереди пермского зоопарка.

Начальная цена контракта составляет 70,4 млн руб. Заявки прислали четыре компании: ООО «Инвестиционно стоительная компания «НКС» (Санкт-Петербург), ООО «Авангард-Проект» (Ярославль), ООО «Синергия» (Москва) и подрядчик строительства первой очереди — АО «РЖДстрой» (Москва). Наименьшую цену предложила инвестиционная строительная компания «НКС» — 57 млн руб. «Синергия» согласилась выполнить проектно-изыскательских работы за 66,8 млн руб, а «РЖДстрой» — за 67 млн руб. ООО «Синергия» уменьшила цену лишь до 70 млн руб.

Сегодня, 9 апреля, состоялась оценка конкурсных заявок. В итоге заявки «Авангард-Проект» и «РЖДстрой» признали не соответствующими конкурсной документации и отклонили. Контракт решено было заключить с московской «Синергией», получившей по итогам оценки наибольшее количество баллов.

Напомним, согласно техническому заданию, подрядчик должен предусмотреть на территории зоопарка здания и сооружения экспозиции «Полярный мир» (вольеры для пингвинов и морских котиков), здания и сооружения экспозиции «Слоны & Со» (индийские слоны, белки Превоста, индийские дикобразы, павлины, египетские цапли, кваква, ожереловые и кольчатые попугаи, смеющиеся горлицы, калао, жирафы, зебры, антилопы, карликовый бегемот, бабирусса, венценосный журавль, грифовая цесарка, фиолетовый турако) и здание акватеррариума (крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы, земноводные, рыбы и беспозвоночные). При этом победитель конкурса при проектировании должен отдавать предпочтение региональным строительным материалам, устойчивым к коррозии и воздействию химических веществ. Срок выполнения проектно-изыскательских работ составляет 300 дней с момента подписания контракта.

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