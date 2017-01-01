В Закамске после падения на коляску снега с крыши возбудили уголовное дело Полуторогодовалый ребёнок получил тяжелые травмы

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Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, вчера, 2 апреля, у дома № 111 по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе на коляску с полуторагодовалой девочкой с крыши или с козырька балкона упал фрагмент снежной наледи. С полученной тяжёлой травмой ребёнка госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уже проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. В офисе управляющей компании изымается и осматривается документация, регламентирующая обслуживание жилого дома. Выясняется круг лиц, ответственных за проведение снегоочистительных работ.

Следователи просят работников жилищно-коммунальных служб принять дополнительные меры и исключить факты травмирования людей в результате падения наледи, а жителей — быть максимально внимательными и осторожными.