Средства для больных детей в Перми соберут с помощью пирожных В последнюю неделю апреля фонд «Дедморозим» проведёт благотворительную акцию «Тортонадо»

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Фото: фонд «Дедморозим»

С 23 по 29 апреля средства, вырученные от продажи тортов, пирожных и других сладостей, будут направлены на поддержку неизлечимо больных детей.

Как сообщают в фонде, к акции уже планируют присоединиться порядка 10 кафе, кофеен и ресторанов города.

«Прелесть «Тортонадо» в том, что тортики в дни акции можно есть с большим смыслом, помогая тяжелобольным детям. Вы можете организовать чаепитие, провести мастер-класс по изготовлению пирожных или прочитать лекцию про здоровые сладости. «Дедморозим» тоже закрутит тортонадо, в один из дней акции мы пригласим всех на новоселье в новый дом фонда — на ул. Горького, 60», — рассказывает о «Тортонадо» этого года координатор акции Инна Бабина.

Чтобы присоединиться к благотворительному марафону, необходимо выбрать удобный для себя формат и оставить заявку на сайте tortonado.ru. Координаторы акции свяжутся со всеми желающими, помогут в организации события, предоставят всю необходимую информацию.

Отметим, в 2017 году благодаря акции «Торнадо» пермяки собрали 330 тыс. 825 руб. в поддержку двух мальчиков с миодистрофией Дюшенна. На эти деньги было приобретено дорогостоящее оборудование, благодаря которому дети смогли двигаться и дышать.

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