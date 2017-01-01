Дело об обрушении части сцены у ДК Солдатова передали в суд Директора фирмы, некачественно установившей концертное оборудование, обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Напомним, 24 мая 2017 года на площади перед ДК Солдатова во время репетиции Фестиваля хоров металлическая конструкция со звуковым оборудованием упала на находящихся под ней детей. Травмы различной степени тяжести получили семь человек. Здоровью одной девочки был причинен тяжкий вред.

Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, предприниматель, являясь ответственным за установку сценического оборудования, дал незаконное указание подчиненным не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате одна из звуковых башен не выдержала сильного порыва ветра и упала на детей.

В ходе следствия было допрошено более 70 свидетелей, проведены детальные осмотры места происшествия, изъяты и исследованы вещественные доказательства и сотни документов, проведено девять судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили шесть томов.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Свердловский районный суд.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться