КРПК вновь попытается выбрать подрядчика для строительства ЖК «Любимов» в Березниках

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Вчера, 29 марта, Корпорация развития Пермского края объявила новый запрос котировок на строительство домов для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии.

Начальная цена лота составляет 1 млрд руб. Подрядчик должен возвести три дома в квартале №6. Согласно графику работ, подрядчик обязан начать подготовительные работы в апреле этого года, а строительно-монтажные — в мае. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на август-сентябрь 2019 года.

Заявки принимаются до 11 апреля, итоги собираются подвести 17 апреля.

Напомним, предыдущий запрос котировок не состоялся, так как ни одна заявка не соответствовала требованиям документации о закупке. Тогда разыгрывались два лота — на строительство двух и трёх домов. Таким образом, запрос предложений с максимальной стоимостью 426 тыс. руб. будет объявлен позднее.

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