Мэрия Перми внесла в думу отчёт об исполнении бюджета города за 2017 год

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Фото: Константин Долгановский

30 марта администрация краевой столицы направила в Пермскую городскую думу отчёт об исполнении бюджета Перми за 2017 год для рассмотрения и утверждения.

По словам заместителя главы администрации Перми Веры Титяпкиной, план 2017 года по доходам выполнен на 100,7%, в бюджет города поступили доходы в сумме 24,1 млрд руб.

Доля налоговых и неналоговых поступлений составляет 60% — 14,4 млрд руб., 40% (9,7 млрд руб.) — это безвозмездные перечисления из федерального и краевого бюджетов. Объём налоговых доходов по сравнению с 2016 годом увеличился на 3,3%, отмечают в мэрии Перми.

Расходная часть городского бюджета исполнена на 24 млрд руб., это 96,2% от утверждённых назначений. Традиционно расходы города сохранили свою социальную направленность: на социальную сферу пришлось 63% от общего объёма расходов.

В 2017 году мэрия Перми реализовала 25 муниципальных программ по всем сферам деятельности. Доля программных расходов составила 90,1% в общем объёме расходов бюджета Перми.

Публичные слушания по отчёту об исполнении главного финансового документа краевой столицы за 2017 год пройдут в мае этого года.











