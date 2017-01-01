Александра Телепнёва освободили под залог в 200 тыс. рублей Обвинение бывшему краевому депутату выдвинут по итогам очной ставки с пострадавшим DJ Smash

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Александр Телепнёв

Фото: Наталья Тимофеева

Сегодня, 30 марта, Свердловский районный суд избрал меру пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепнёву. Суд не согласился с доводами следствия и прокуратуры, ходатайствовавшими о домашнем аресте подозреваемого. Мужчина был отпущен в зале суда под залог.

Напомним, бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края подозревает в избиении Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash. Артист получил травмы в результате драки в ночном клубе «Дом культуры» в ночь на 9 февраля. В настоящее время идёт следствие по делу по п. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение вреда средней степени тяжести группой лиц из хулиганских побуждений).

Следствие и прокуратура настаивали на домашнем аресте для господина Телепнёева. По их мнению, оставаясь на свободе, экс-депутат может продолжить заниматься противоправной деятельностью. Выяснилось, что помимо Ширмана о побоях со стороны Телепнёва заявил и другой пермяк, который, по данным «Нового компаньона», пострадал от действий экс-парламентария в «Доме культуры» 13 января этого года. В настоящий момент возбуждено дело об административном правонарушении.

Также гособвинение считает, что, оставаясь на свободе, Александр Телепнёв может оказать влияние на свидетелей. После происшествия с Андреем Ширманом тот подошёл к девушке-свидетельнице и спросил её, что она видела. Девушка испугалась и сообщила о произошедшем следствию.

Сам Александр Телепнёв и его адвокат Александр Чепкасов настаивали на мере пресечения в виде денежного залога или подписки о невыезде. В качестве аргументов они приводили наличие у Телепнёва двух малолетних детей и ипотечного кредита. В настоящее время бывший краевой депутат трудоустроен директором по строительству в ООО «Консультант строй», и домашний арест, по мнению защиты, не позволит Телепнёву работать, а значит, и делать ипотечные выплаты.

Кроме того, по словам адвоката, мера пресечения, связанная с ограничением свободы, принесёт ущерб репутации Телепнёва, так он не сможет вести переговоры и заключать сделки. Адвокат уточнил, что по предыдущему инциденту с избиением Александр Телепнёв не является обвиняемым. Он также не просил девушку дать показания в его пользу. Сам Телепнёв настаивает на своей полной невиновности, а все обвинения в свой адрес называет попытками «чёрного пиара».

Следователь Игорь Фадеев, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе Андрей Ширман приедет в Пермь для участия в очной ставке с Александром Телепнёвым. После этого Телепнёву планируют предъявить обвинение.

В результате Свердловский районный суд принял решение отпустить Александра Телепнёва под залог в 200 тыс. рублей, мужчина был освобождён в зале суда. Внести залоговые средства бывший депутат Законодательного собрания Прикамья должен до 2 апреля.