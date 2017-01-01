Первую очередь пермского зоопарка достроят к концу лета

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На строительной площадке пермского зоопарка увеличено количество строителей до 340 человек и техники до 40 единиц, работы ведутся в несколько смен, сообщает представитель главного подрядчика АО «РЖД-Строй».

Напомним, строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. В Министерстве строительства Пермского края отмечают, что сейчас идет завершение работ первого этапа первой очереди. Завершить Первую очередь планируется к концу лета. На данный момент отставание по первому этапу строительных работ составляет порядка 80 дней.

В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания, здания ветеринарной лечебницы.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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