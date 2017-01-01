«Парма» одержала победу над «Астаной» Пермская команда продолжает гонку за выход в плей-офф

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Вчера, 25 марта, в Казахстане «Парма» обыграла местный клуб «Астана» со счетом 78:84.

Первая половина матча отличалась невысоким темпом игры и прессингом игроков. В итоге команды ушли на большой перерыв со счётом 38:38. Однако затем пермские баскетболисты вырвались вперёд, сделав разницу двухзначной за короткий промежуток времени. На заключительную десятиминутку «Парма» выходила с комфортным запасом лидерства. Но «Астана» не собиралась легко сдаваться, что принялась атаковать с удвоенной силой. В результате разница в счёте постепенно таяла, и за две минуты до конца матча «Астана» и вовсе приблизилась на опасную разницу в четыре очка. Однако «Парма» выстояла под натиском казахов и успешно реализовала все бонусные штрафные броски, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Матч закончился со счётом 78:84. Благодаря этой победе «Парма» поднялась в турнирной таблице с десятого на восьмое место и может продолжить гонку за попадание в зону плей-офф.

Следующая игра пройдёт 1 апреля в УДС «Молот» с красноярским «Енисеем».