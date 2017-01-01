Прокуратура выявила в школах Прикамья 1,5 тысячи нарушений безопасности

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Школа №127

Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края выявила по результатам проверки около 1,5 тыс. нарушений обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях и внесла свыше 630 мер прокурорского реагирования.

Так, в каждой третьей территории края, в том числе Александровске, Кизеле, Перми, Осинском и Кочёвском районе, обнаружено, что охрану школ обеспечивают сотрудники образовательных организаций: вахтеры, гардеробщики, уборщики. При этом в Перми, Краснокамске, Бардымском и Ординском и других районах выявлены случаи взимания платы с родителей за охрану школ.

Повсеместно объекты образования не оснащены системами экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в 15 территориях края не организовано и не проведено категорирование образовательных организаций. Паспорта безопасности школ отсутствуют или не соответствуют установленной законодательством форме. Выполнение требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций обеспечено также не во всех территориях. В территориях края школы не всегда имеют ограждения и видеонаблюдение с хранением данных в течение 30 дней.

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