Нарушения в работе пермского аэропорта устранят в апреле

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В апреле международный аэропорт «Пермь» планирует устранить все оставшиеся несоответствия, выявленные в ходе инспекционной проверки, сообщает краевой Минтранс.

Напомним, 15 марта стало известно, что Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО «Международный аэропорт «Пермь». Причиной приостановки действия сертификата в министерстве транспорта Пермского края назвали результаты проверки Росавиаций пермского аэропорта в ноябре 2017 года. Тогда инспекция выявила нарушения восьми пунктов требований. К февралю пять нарушений были устранены, что зафиксировала повторная проверка Росавиации.

В апреле аэропорт планирует устранить два нарушения работы, связаные с оснащением контрольных пунктов стационарными средствами связи. Сейчас пермский аэропорт проводит работу по установке аппаратуры, завершены закупочные процедуры. Планируемый срок монтажа оборудования — март 2018 года.

Кроме того, будет отрегулирована штатная численность персонала службы авиационной безопасности. Как сообщает минтранс Пермского края, аэропорт уже увеличил штат службы на 25 единиц, ведётся подбор кандидатов, документы соискателей находятся на проверке. По завершению процедуры найма, штатная численность службы авиационной безопасности будет полностью соответствовать требованиям. Процесс по оформлению новых сотрудников планируется завершить также в апреле.

Отметим, что аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию. Технологические процедуры, связанные с авиационной безопасностью, осуществляются в полном объёме.