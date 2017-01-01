В Прикамье началось строительство нового корпуса Кочёвской средней школы

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Фото: Администрация губернатора Пермского края

В селе Кочёво началось строительство нового двухэтажного корпуса средней школы на 400 мест. Общая площадь здания составит 5,6 тыс. кв. м.

Согласно проекту, в новом корпусе будут располагаться учебные кабинеты, лаборантские, спортблок (спортзал с раздевалками, тренерской, душевыми и снарядной), библиотеки, пищеблок с обеденным залом, отмечают в Министерстве образования Пермского края.

В настоящее время в Кочёвской средней школе учащиеся 1-4 классов обучаются в приспособленном здании бывшего пришкольного интерната, а 248 из 830 школьников учатся во вторую смену.

Напомним, ранее губернатор Прикамья Максим Решетников заявлял, что одной из масштабных задач краевого правительства является исполнение федерального поручения по ликвидации двухсменного обучения в средних школах страны.

На данный момент подрядчик — ООО «Реал-строй» — подготовил строительную площадку. Возведение нового корпуса школы запланировано на август 2019 года. На строительство образовательного учреждения будет направлено 209,14 млн руб. Из них порядка 23 млн руб. из местного бюджета будут направлены в 2018 году, ещё 186,14 млн рублей — из краевого бюджета в 2019 году.

Всего бюджетом Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предполагается строительство 27 новых школ, сообщают в пресс-службе администрации главы региона.