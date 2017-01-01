Пермский хакер украл с помощью вируса 3,6 млн рублей

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Соучастников преступления не нашли или отправили на принудительное лечение.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, мошенники заразили компьютеры ООО «Информ» вирусом «Троян», а потом через удалённый доступ переводили денежные средства на банковские карты подставных физических лиц и обналичивали. В результате со счетов компании было похищено 3,6 млн руб.

Суд Свердловского района приговорил одного из мошенников к штрафу в размере 110 тыс. руб. Гражданский иск потерпевших удовлетворён в полном размере. Из-за психического расстройства одного из соучастников освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. Третий фигурант уголовного дела до сих пор не установлен.

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