В Перми трамвайные пути соединят Парковый с центром

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В среду, 14 марта, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с работниками Пермского региона Свердловской железной дороги. Глава Прикамья рассказал о том, какие шаги предпринимаются краевыми властями в сферах, важных для всех жителей региона и о реализуемых и предстоящих совместных проектах с ОАО «РЖД».

Губернатор отметил, что при участии железнодорожников в регионе реализуется несколько важных для развития Пермского края проектов. В настоящее время ведется реконструкция пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью. Заметным событием для региона стало открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история. Пермский край», часть которого размещена в здании вокзала Пермь I.

Обозначая дальнейшие планы совместных действий, губернатор Максим Решетников отметил модернизацию инфраструктуры на участке Пермь-Соликамск для обеспечения вывоза продукции предприятий Березниковско-Соликамского узла, строительство транспортно-пересадочного узла в Мотовилихе и организацию удобного транспортного сообщения между ним и вокзалом Пермь II.

Масштабным проектом станет строительство Северного железнодорожного обхода краевого центра. «Мы вернулись к идее возведения обхода через Пальники и Каму. Руководство РЖД дало поручение региональным филиалам рассмотреть варианты строительства совмещённого автодорожного и железнодорожного моста в два уровня. После завершения работ на Восточном обходе и возведения моста через Чусовую станет возможным строительство автодорожного Северного обхода. Таким образом, мы замкнем кольцо вокруг города», — пояснил Максим Решетников.

«Ближайшее совещание по этому проекту состоится уже 16 марта, где окончательно будут выбраны точки примыкания Северного обхода к действующим железнодорожным линиям», — отметил заместитель начальника СвЖД по Пермскому региону Артём Панов.

В своем докладе заместитель начальника СвЖД по Пермскому региону Артём Панов подчеркнул, что для компании важно поддерживать темпы роста грузоперевозок. Объём грузоперевозок за прошлый год увеличился на 8,3% (к 2016 году) и составил 43,6 млн тонн. По итогам работы за два месяца 2018 года темпы роста сохраняются.

Ещё одним перспективным проектом взаимодействия региональных властей и «РЖД» является создание транспортно-пересадочного узла на базе вокзала Пермь II. Вопрос находится на контроле генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. По словам Максима Решетникова, строительство ТПУ позволит реализовать комплексную застройку квартала, подразумевающую создание офисно-гостиничной и торговой частей на территории транспортного узла и соединение его с прилегающими территориями.

При этом губернатор подчеркнул, что проект был скорректирован и теперь предполагает проведение трамвайных путей в микрорайон Парковый. Это позволит замкнуть трамвайные пути в районе реки Мулянка.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь Президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал Президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края