Три чиновника выплатят штрафы за незаконное изъятие детей из семьи

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Трое сотрудников управления социального развития администрации Пермского района наказаны за незаконное изъятие детей из семьи, им назначены судебные штрафы.

В ноябре 2017 года специалист управления соцразвития администрации Пермского района по указанию начальников отдела и управления, не уведомив законных представителей, забрала детей в возрасте 6, 9 и 14 лет из образовательного учреждения и поместила их в социально-реабилитационный центр. Несовершеннолетние находились там в течение месяца. Было возбуждено уголовное дело, чиновников подозревали в превышение должностных полномочий.

В итоге чиновники возместили причинённый семье ущерб в полном объеме и принесли извинения потерпевшим. Дети были возвращены в семью в период расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова, выступающая за расширение полномочий госорганов в работе с несовершеннолетними, отказалась комментировать решение о назначении штрафов. «Действия чиновников уже оценил суд», — сообщила она.

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