Pan City Group организует конкурс для детей «Моё Загарье с ЖК «Атмосфера»

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Нынешний 2018 год — год 295-летнего юбилея Перми. В эту дату, приближающую горожан к 300-летнему юбилею краевой столицы, заново переосмысляется история города, его районов, микрорайонов, дворов, улиц и улочек. А историю, как известно, делают люди — пермяки.

В эту знаменательную дату для города компания Pan City Group совместно с газетой «Перемена-Пермь» запускает конкурс детского творчества «Моё Загарье с ЖК «Атмосфера». Цель конкурса — через участие детей в краеведческой, художественной, исследовательской и медиаобразовательной деятельности привить им любовь к малой родине и чувство гордости за неё. Через рисунки и очерки рассказать жителям города о родном и любимом районе к юбилею города.

В 2020 году в микрорайоне Загарье начнётся заселение нового жилого комплекса «Атмосфера», построенного по современным технологиям. 5 февраля Pan City Group объявил о старте продаж нового жилого комплекса по адресу ул. Краснополянская, 21.

При проектировании мест общего пользования девелопер использовал решения, которые не применялись ранее в других проектах, продумывая каждый сантиметр полезного пространства для комфортного и дружного проживания любой семьи. В новом жилом комплексе предусмотрены уникальный атмосферный холл с высотой потолков четыре метра с панорамными окнами, уютные диванчики в зоне отдыха первого этажа, специально оборудованная охраняемая зона, где можно хранить велосипеды, коляски и детский транспорт.

Кроме того, девелопер предусмотрел отдельный вход напрямую в лифтовый холл, чтобы удобно и оперативно разгружать мебель и крупногабаритные предметы, удобный выход из лифтового холла во внутренний двор, что будет особенно удобно семьям с маленькими детьми, и навес от дождя во внутреннем дворе, который сделает прогулки комфортными даже в непогоду. Удачное решение для молодых родителей, которые регулярно гуляют с колясками на территории жилого комплекса.

Для удобства жильцов также организованы оригинальные почтовые ящики с удобным местом для сумок, которые сделают получение хороших новостей еще более приятным, безбарьерная среда, доступная для пенсионеров, инвалидов, детских колясок и практичные и функциональные планировочные решения для дружных семей.

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой. Предусмотрены специализированные встроенные помещения для размещения кондиционеров на балконах и лоджиях. Огороженная территория жилого комплекса с системой видеонаблюдения позволит жильцам чувствовать себя в полной безопасности, а служба консьержа в холле обеспечит дополнительный контроль за доступом в закрытый двор.

Внимание, конкурс!

Вы живёте в Загарье и Ваш ребенок учится в школе или ходит в детский сад? Расскажите о родном микрорайоне в конкурсе детского творчества «Моё Загарье с ЖК «Атмосфера»!

Ваш ребенок может принять участие в одной из четырёх номинаций: «Рисунок» (номинация для детей дошкольного и младшего школьного возраста), «Эссе «Прогулки по родному микрорайону» (для школьников), «Очерк о жителях Загарья» (для школьников), «Рисую ментальную карту» (рисунок-схема с нанесением наиболее значимых объектов и справкой о них, номинация для учащихся средней школы).

Отсканированный вариант рисунка, карты или статьи в формате Word отправляйте на peremenakonkurs@mail.ru с пометкой «Моё Загарье».

Работы принимаются с 1 по 30 марта 2018 года. Лучшие материалы будут опубликованы в газете «Перемена-Пермь» и на сайте atmosferaperm.ru.

Подробности на сайте peremena-perm.ru и по телефону 8-908-254-55-53.

Проектная декларация на сайте atmosferaperm.ru и официальном сайте застройщика ООО «СИТИ Проект» pancityproject.ru.

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