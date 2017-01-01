Бывшего ректора Пермской фармакадемии осудили на четыре года колонии

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Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермской фармацевтической академии Татьяны Одеговой и ее соучастницы — предпринимательницы Ольги Мошевой. Женщины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают в краевой прокуратуре.

Напомним, в ходе плановой проверки фармакадемии Минздрав РФ выявил многочисленные нарушения, допущенные учреждением с 2009 по 2014 год. Так, в частности, выяснилось, что академия неправомерно размещала заказы на госуслуги стоимостью 18,7 млн руб. Кроме того, выполненные работы на 2,5 млн руб. не имели подписи ответственных лиц. В вузе также обнаружили недостачу имущества на 1,2 млн руб. В октябре 2014 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уволила ректора Татьяну Одегову.

В 2015 году к расследованию дела подключилась пермская полиция. Признаки хищения были обнаружены также в оплате услуг по добровольному медицинскому страхованию на сумму 1,2 млн руб.

Суд приговорил Татьяну Одегову к четырём годам лишения свободы со штрафом в 400 тыс. руб. Бывший ректор будет отбывать наказание в колонии общего режима. Соучастница госпожи Одеговой приговорена к трём годам лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. Поскольку Ольга Мошева активно сотрудничала со следствием, ей назначено условное наказание с испытательным сроком в четыре года.

За фармакадемией признано право на обращение о взыскании материального ущерба в суд. До рассмотрения иска сохраняется арест на имущество осужденных.