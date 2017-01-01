Опыт краевой детской клинической больницы транслируют другим регионам РФ

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С рабочим визитом Пермский край посетил заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ФГУ «Российская детская клиническая больница», глава Ассоциации детских больниц России, доктор медицинских наук Николай Ваганов. В рамках поездки он ознакомился с работой краевой детской клинической больницы, встретился с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.

В ходе встречи глава региона и Николай Ваганов обсудили состояние здравоохранения в Пермском крае и дальнейшие пути его развития, а также роль Ассоциации детских больниц России в решении приоритетных задач в сфере здравоохранения.

В краевой детской клинической больнице Николай Ваганов осмотрел несколько отделений и пообщался с руководством. Заслуженный врач РФ отметил, что учреждение широко известно в России: «Краевая детская клиническая больница входит в число 10 лучших больниц Ассоциации детских больниц России. Здесь активно развивается направление специализированной медицинской помощи — этому свидетельствуют регулярные награды больницы от профессионального сообщества. Приехав в Пермь, мне было важно увидеть эту больницу вживую, чтобы в дальнейшем транслировать её опыт другим медицинским учреждениям», — пояснил Николай Ваганов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края