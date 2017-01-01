Младенческая смертность в Прикамье достигла исторического минимума В 2017 году показатель снизился на 19,6%

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По данным краевого Минздрава, в 2017 году показатель младенческой смертности достиг исторического минимума и составил 5,2 случаев на 1000 детей. Это ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу и по всей Российской Федерации.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев пояснил, что снижения удалось добиться благодаря отказу от маломощных роддомов, где медработникам сложно поддерживать свою квалификацию.

«Каждый отдельно взятый случай младенческой смертности — это всегда огромная трагедия. Ни один из подобных случаев без внимания не остается и разбирается на специальной комиссии. В своё время значительных успехов в снижении младенческой смертности удалось добиться благодаря внедрению трёхуровневой системы — потенциально сложные роды начали принимать в роддомах третьего уровня. Показатели прошлого года удалось снизить во многом благодаря отказу от маломощных роддомов, в которых принимали не более 1-2 родов в неделю. Сегодня дети рождаются в хорошо укомплектованных техникой и кадрами роддомах, налажена хорошая маршрутизация беременных, врачи Краевой детской клинической больницы находятся на связи со всеми роддомами, в том числе в удаленном формате — это тоже помогает вовремя реагировать на форс-мажорные случаи».

Отметим, за год показатель смертности населения в Пермском крае снизился на 4,3%. Как сообщает пресс-служба Минздрава, это наименьшее значение показателя смертности за последние 24 года. В частности, на 19,1% удалось снизить детскую смертность, и на 11,7% — смертность трудоспособного населения.