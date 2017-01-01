Двоих пострадавших на пожаре на химпредприятии выписали из больницы

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«Пермская химическая компания» окажет материальную помощь пострадавшим сотрудникам

Напомним, утром 1 марта в одном из цехов ООО «Пермская химическая компания» при выполнении работ начался пожар. В результате пострадало пятеро работников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, одного из пострадавших, который был доставлен в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию городской больницы №21, спасти не удалось, так как площадь ожогов составила более 90% тела. Ещё двое пострадавших находятся в ожоговом центре городской больницы №21. Как сообщает пресс-служба краевого Минздрава, двоих рабочих, госпитализированных в медсанчасть № 9, уже выписали.

Как пояснили ТАСС в «Пермской химической компании», предприятие окажет пострадавшим сотрудникам материальную помощь и возьмёт на себя расходы по организации похорон погибшего сотрудника. Размер компенсаций будет рассчитываться в зависимости от степени вреда здоровью после получения медицинского заключения. «По размеру материальной помощи родственники ещё не приняли решение, после похорон будем обсуждать», — сообщили изданию в компании.