Два корпуса Пермского строительного колледжа закрыты как небезопасные для студентов Деятельность в образовательном учреждении на Комсомольском проспекте приостановлена на месяц

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Судебные приставы Свердловского района исполнили решение суда, приостановив деятельность двух корпусов краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский строительный колледж» по адресам Комсомольский проспект, д. 57 и Комсомольский проспект д. 57а.

Основанием для соответствующего судебного решения стали результаты проверки, проведенной Министерством образования и науки Пермского края. Ревизия выявила, что с 2010 года колледж работает без заключения о соответствии своих корпусов обязательным требованиям пожарной безопасности, а также без санитарно-эпидемиологического заключения на помещения, в которых реализуются программы среднего профессионального образования. Отсутствие данных документов свидетельствует о том, что колледж не обеспечивает безопасные условия обучения и воспитания учащихся, сообщает пресс-служба краевого управления ФССП.

Суд признал КГАПОУ «Пермский строительный колледж виновным в административного правонарушения ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения). Приостановление образовательной деятельности в двух корпусах стало наказанием колледжа как юридического лица, совершившего правонарушение. И.о. директора колледжа вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и злостное неисполнение решения суда.

Административное наказание назначено сроком на 30 суток, все это время приставы обещают следить за тем, чтобы занятия в закрытых корпусах колледжа не проводились.